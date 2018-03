München und Berlin vor Einzug ins DEL-Halbfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa) - Titelverteidiger EHC Red Bull München und die Eisbären Berlin benötigen in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga nur noch einen Sieg zum Einzug ins Halbfinale. Die Münchner gewannen am Mittwoch bei den Fischtown Pinguins mit 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) und führen in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1. Auch die Berliner liegen nach dem 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:1 vorne. Am Freitag können beide Mannschaften mit einem weiteren Erfolg im fünften Match der Viertelfinal-Serien in die Runde der letzten Vier einziehen.