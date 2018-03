DEL: Wolfsburg und Bremerhaven wollen Titelfavoriten ärgern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven/Wolfsburg (dpa/lni) - Für die Grizzlys Wolfsburg und den Fischtown Pinguins wird es ernst: Ab Mittwoch (19.30 Uhr) starten die beiden Sieger der Pre-Playoffs in die Viertelfinalserien der Deutschen Eishockey Liga. Vizemeister Wolfsburg muss zum Start der "Best-of-Seven"-Serie zum Hauptrunden-Zweiten Eisbären Berlin reisen, die Bremerhavener bekommen es wieder mit Top-Favorit EHC Red Bull München zu tun.

"München ist das Nonplusultra in der Liga", erklärte Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch vor dem Auftakt bei den mit sieben deutschen Olympia-Stars topbesetzten Münchnern. "Sie sind nochmals stärker als im letzten Jahr." Damals hatten die Pinguins beim 0:4 in der Viertelfinal-Serie keine Chance gegen den späteren Titelträger. "Ich denke, es wird jetzt eine engere Serie", sagte Popiesch, der am vergangenen Samstag zum DEL-Trainer des Jahres gekürt wurde. Spiel zwei findet am Freitag (19.30 Uhr) in Bremerhaven statt.

Auch die Grizzlys aus Wolfsburg sind im Duell bei den Eisbären Berlin Außenseiter. Die Niedersachsen quälten sich in zwei engen Partien gegen Schwenningen in die Runde der letzten Acht. "Die Rolle des Underdogs hat uns immer stärker gemacht", sagte Grizzlys-Profi Sebastian Furchner.

Nicht ohne Grund hat Berlins Trainer Uwe Krupp großen Respekt vor den Wolfsburgern. "Die Wolfsburger standen in den vergangenen zehn Jahren im Viertelfinale und haben sich in den letzten beiden Jahren ins Finale durchgekämpft", sagte der frühere Bundestrainer. "Das ist eine Mannschaft, die weiß, wie in den Playoffs gespielt wird."