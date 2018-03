Eishockey-Meister München ohne Leggio: Lauridsen ist zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der deutsche Meister EHC Red Bull München wird aller Voraussicht nach ohne Keeper David Leggio in die Playoffs starten. Der US-Amerikaner werde wahrscheinlich erst in drei oder vier Tagen wieder zurückkehren können, sagte Trainer Don Jackson am Montag bei einer Gesprächsrunde. Der 33-jährige Leggio leidet unter einer Oberkörperverletzung. Die Münchner haben für den Torhüter aber hochkarätigen Ersatz: Silbermedaillengewinner Danny aus den Birken steht zur Verfügung.

Der Hauptrundenerste München startet wie schon in der vergangenen Saison am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven in die Viertelfinal-Playoffs. Gespielt wird im Modus "Best of Seven": Wer zuerst vier Partien gewinnt, ist weiter. 2017 zogen die Münchner durch ein 4:0 ins Halbfinale ein.

Verteidiger Markus Lauridsen ist indes wieder zurück. Der Däne hatte wegen einer Beinverletzung mehrere Wochen gefehlt. Lauridsen sei bereit zu spielen, versicherte Jackson, der mit seiner Mannschaft den Meisterschafts-Hattrick anpeilt. "Den Titel in diesem Jahr zu gewinnen, ist das Ziel. Es würde für mich und die Jungs alles bedeuten", sagte der 61-Jährige.