Adler Mannheim vergrößern Trainerstab für nächste Saison

Mannheim (dpa) - Die Adler Mannheim haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga ihren Trainerstab vergrößert. Patrick Högberg als Athletiktrainer, Rostislav Haas als Torwarttrainer und David Bedrin als Betreuer stoßen zum Stab des neuen Trainers Pavel Gross. Der 50 Jahre alte Högberg hatte zuletzt in seiner schwedischen Heimat für Djurgardens IF als Fitness-Coach gearbeitet. Haas war zuletzt in der Slowakei tätig, Bedrin arbeitete in den vergangenen Jahren als Betreuer des österreichischen Nationalteams und der U20.