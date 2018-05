Eishockey: Bremerhaver Pinguins holen Verteidiger Weber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben Verteidiger Will Weber für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) verpflichtet. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Damit haben die Pinguins ihre Abwehr komplett.

Der Deutsche-Amerikaner Weber spielte zuletzt in der DEL2 bei den Eispiraten Crimmitschau in Sachsen. Dort war der 29-Jährige in der vergangenen Spielzeit zum wertvollsten Spieler gewählt worden. Für Crimmitschau erzielte er in 48 Partien drei Tore.