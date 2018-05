Mehr als 17 000 Läufer bevölkern den Rennsteig

26. Mai 2018 01:00 Breitensport - Schmiedefeld am Rennsteig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmiedefeld (dpa/th) - Mehr als 17 000 Läufer und Wanderer aus 28 Ländern werden heute bei der 46. Auflage des GutsMuths-Rennsteiglaufs auf dem Thüringer Höhenweg unterwegs sein. Für die überwiegende Zahl der Freizeitläufer ist beim größten europäischen Crosslauf das Erreichen des Ziels in Schmiedefeld vorrangiges Ziel. Dagegen will Marcel Krieghoff aus Bad Langensalza zum dritten Mal hintereinander gewinnen. Auf der Marathon-Strecke läuft auch Rekordhalterin Nora Kusterer aus Oberkollbach im Schwarzwald um ihren dritten Tagessieg. Unter den Hobbyläufern sind auch aktuelle Nationalmannschafts-Skisportler sowie einstige Sportgrößen wie die Olympiasieger Sven Fischer und Nils Schumann oder Ex-Weltmeister wie Axel Teichmann unterwegs. Der Skilanglauf-Auswahltrainer nimmt wie mehr als 2000 andere Starter die 73,9 Kilometer von Eisenach nach Schmiedefeld in Angriff.