Bayreuths Basketballer im Champions-League-Viertelfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Istanbul (dpa) - Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat das Viertelfinale der Champions League erreicht. Nach dem 81:76 im Hinspiel reichte den Oberfranken am Dienstag bei Besiktas Istanbul ein 84:84 (37:39) für den Einzug in die nächste Runde. Im Viertelfinale erwartet Bayreuth am 27./28. März und 3./4. April auf jeden Fall ein Liga-Konkurrent. Die MHP Riesen Ludwigsburg gewannen das Hinspiel bei den EWE Baskets Oldenburg mit 88:63.

In einer engen Partie hatten die Bayreuther immer die besseren Antworten parat. Lediglich Mitte des zweiten Viertels hatte das Team von Trainer Raoul Korner Schwierigkeiten, als der türkische Top-Club das Hinspiel-Ergebnis für kurze Zeit wettmachen konnte (31:36). Danach übernahm Bayreuth die Kontrolle über das Match. Spielmacher Gabe York (17 Punkte) und Center Assem Marei (15) trafen für Bayreuth in Istanbul am besten.