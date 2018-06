Würzburger verlängern mit Kapitän Loncar für eine Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa/lby) - Der Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat Kapitän Kresimir Loncar zum Ende der Karriere noch einen Einjahresvertrag gegeben. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, wird der 35 Jahre alte Center noch eine Saison spielen, ehe er eine Funktion im Management übernehmen soll. Der ehemalige kroatische Nationalspieler mit deutschem Pass spielte 2000 erstmals für die Würzburger, nach etlichen Vereinswechseln und Stationen in Italien, der Ukraine, Russland, Spanien und bei ALBA Berlin kehrte er 2016 zu den Unterfranken zurück. In der vergangenen Saison kam er als Kapitän in 51 Partien auf durchschnittlich 10,6 Punkte.

"Er verkörpert wie kaum ein anderer Spieler absoluten Einsatzwillen, Kampfgeist und Leidenschaft und hat sich in den letzten beiden Jahren zu einem Gesicht unserer Mannschaft entwickelt", sagte Würzburgs Geschäftsführer Steffen Liebler. "Kreso ist ein absoluter Führungsspieler, Publikumsliebling und mit seiner großen Erfahrung auch besonders wichtig für unsere jüngeren Spieler."