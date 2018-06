Basketball-Trainer McCoy wird Assistent in Ulm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ulm (dpa/lsw) - Der frühere Tübinger Trainer Tyron McCoy wird Assistenzcoach beim Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm. Der 45 Jahre alte US-Amerikaner werde künftig mit einem Einjahresvertrag an der Seite von Thorsten Leibenath tätig sein, teilten die Ulmer am Mittwoch mit. Bundesliga-Absteiger Walter Tigers Tübingen hatte sich im vergangenen November nach zehn Niederlagen in den ersten zehn Saisonspielen von McCoy getrennt.