Bayern-Basketballer empfangen ALBA zu drittem Final-Spiel

München (dpa) - Im Kampf um die deutsche Basketball-Meisterschaft empfängt der FC Bayern heute ALBA Berlin zum dritten Spiel der Best-of-Five-Finalserie. Nach dem überzeugenden Auswärtssieg in der Hauptstadt wollen die Münchner den Schwung mitnehmen und den zweiten Erfolg einfahren - dann könnten sie am Mittwoch in Berlin den Titel perfekt machen. ALBA hofft wie schon zu Beginn der Finals auf eine Überraschung in München. Für das junge Team geht es vor allem darum, die Heimpleite schnell abzuhaken und eine Lösung zu finden gegen die aggressive Abwehr der Bayern.