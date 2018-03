Bayern-Basketballer bangen vor Eurocup-Halbfinale um Barthel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Istanbul (dpa) - Den Basketballern des FC Bayern München droht beim Halbfinal-Auftakt des Eurocups gegen Darussafaka Istanbul der Ausfall von Danilo Barthel. Der Nationalspieler hatte sich am Wochenende in der Bundesliga im Gesicht verletzt und konnte am Montagmorgen nicht mit dem Team an den Bosporus reisen. Stattdessen standen bei dem 26-Jährigen in München Untersuchungen an - sein Flug in die Türkei war für den Abend geplant. Ob er am Dienstag im ersten Match der Best-of-three-Serie aufläuft, war ungewiss. "Wir wollen nichts riskieren", sagte Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic.

Die Münchner können mit einem Final-Einzug den größten deutschen Vereinserfolg im Europapokal feiern. Nach der Auftaktpartie am Dienstag (18.45 Uhr/MEZ) steht am Freitag (20.00 Uhr) das zweite Match in München auf dem Programm. Sollte es danach in der Serie 1:1 stehen, entscheidet Match Nummer drei am Mittwoch darauf in Istanbul.