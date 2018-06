Basketball-Meister Bayern hofft auf Rückkehr von NBA-Profi

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der FC Bayern hofft auf eine Rückkehr von Paul Zipser nach München, falls dieser in der nächsten Saison nicht mehr in der nordamerikanischen Basketball-Eliteliga NBA spielt. "Paul ist unser Junge, unser Spieler. Wenn er Interesse hat, wieder bei Bayern München zu spielen, werden wir nicht nein sagen", sagte Geschäftsführer Marko Pesic am Dienstag. Der Manager des deutschen Meisters ergänzte bei der Saisonabschlussfeier, dass seinem ehemaligen Profi "alle Türen offen stehen", sollte er nach Europa zurückkehren wollen.

Der Nationalspieler war im Sommer 2016 von den Bayern zu den Chicago Bulls in die USA gewechselt. Nach einer starken Debütsaison spielte er in seinem zweiten Jahr beim Ex-Champion keine große Rolle mehr. "Ich wäre nicht überrascht, wenn sie mich nicht mehr wollen", hatte der 24-Jährige am Montag in einem Interview gesagt. "Die Bulls haben bis Mitte Juli eine Option, bis dahin müssen sie sagen, ob sie mich behalten wollen oder nicht." Der gebürtige Heidelberger ergänzte, dass er "kein Problem" damit habe, wieder nach Europa zurückzukommen.

Mit wem Zipser bei einem Comeback in München zusammenspielen würde, das ist weitgehend noch offen. Pesic berichtete, dass nach den Meisterfeiern erst in den nächsten Tagen Vertragsgespräche anstehen. Leistungsträger wie Topspieler Danilo Barthel sollen gehalten werden. Bei anderen könnte es schwieriger werden, etwa bei US-Profi Jared Cunningham. Der sagte bei der Fan-Feier auf die Frage, ob er bei Bayern bleibe: "Das werde ich die nächsten Tage entscheiden."