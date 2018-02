Science City Jena verliert erneut gegen Braunschweig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Die Basketballer von Science City Jena haben die zweite knappe Niederlage gegen die Löwen Braunschweig in vier Wochen kassiert. Die Thüringer verloren am Sonntag vor 2468 Zuschauern gegen den Tabellennachbarn aus Niedersachsen mit 83:85 (45:44) Punkten. Anfang Januar war die Partie mit 68:69 noch knapper zuungunsten von Jena ausgegangen. In der Bundesliga-Tabelle belegt Jena den 13. Platz mit einem Sieg Rückstand auf Braunschweig.

Die meisten Punkte für die Jenaer Mannschaft von Trainer Björn Harmsen steuerte der US-Amerikaner Skyler Bowlin mit 20 Zählern bei. Landsmann Julius Jenkins erwies bei seiner Rückkehr nach Verletzungspause in Ulm mit 18 Zählern als zweitbester City-Korbwerfer. Bei den Gästen war DeAndre Lansdowne mit 26 Punkten am erfolgreichsten.