Rockets Erfurt kassiert 20. Saisonniederlage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Rockets aus Erfurt haben in der Basketball-Bundesliga ihre 20. Saisonniederlage einstecken müssen. Der Aufsteiger unterlag am Sonntagabend bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt mit 82:90 (42:52). Bei den Erfurtern war Sasa Lesic mit 19 Punkten bester Korbjäger. Für die Hessen, die um den Einzug in die Playoffs kämpfen, traf Philip Scrubb (18) am meisten.

Die Erfurter entschieden den ersten Abschnitt mit 24:21 für sich, im zweiten Viertel (18:31) funktionierte dann aber nicht mehr so viel. Doch die Gäste steckten nicht auf und kämpften verbissen. Für den fünften Saisonerfolg und eine Überraschung reichte die Kraft aber nicht.