Oettinger Rockets: Zweiter Heimsieg in der Bundesliga

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Die Oettinger Rockets haben den zweiten Sieg vor heimischer Kulisse in der Basketball-Bundesliga erzielt. Das Team von Trainer Ivan Pavić setzte sich am Samstag in Erfurt mit 74:63 (27:26) gegen die BG Göttingen durch. Vier Tage vorher hatte der Aufsteiger aus Thüringen mit dem 85:77 gegen s.Oliver Würzburg den ersten Heimsieg in dieser Saison geschafft. In der Tabelle schlossen die Rockets nach Punkten (8:24) zu den Gästen auf, die ihre sechste Niederlage in Serie kassierten. Erfolgreichster Akteur in einer spannenden Partie bei den Gastgebern vor 2811 Zuschauern war Center Sasa Lesic mit 21 Punkten.