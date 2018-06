Basketballer Michael Kessens verlässt Eisbären Bremerhaven

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Die Eisbären Bremerhaven müssen in der kommenden Saison ohne Michael Kessens auskommen. Der 27 Jahre alte Center hat nach Angaben des Basketball-Bundesligisten vom Freitag von einer Klausel in seinem noch ein Jahr laufenden Vertrag Gebrauch gemacht und wechselt gegen Zahlung einer Ablösesumme zu einem Ligakonkurrenten. Um welchen Club es sich handelt, teilten die Eisbären nicht mit. "Michael hat eine gute Rookie-Saison in der BBL gespielt und es ist schade, dass er sich zu einem Wechsel entschlossen hat", sagte Eisbären-Coach Arne Woltmann.