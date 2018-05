Basketball Löwen Braunschweig verlängern mit Thomas Klepeisz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Die Basketball Löwen Braunschweig können auch in der kommenden Saison mit Thomas Klepeisz planen. Der österreichische Nationalspieler verlängerte seinen Vertrag bei den Niedersachsen nach Angaben des Clubs vom Freitag um ein Jahr. Der 26 Jahre alte Guard geht damit bereits in seine dritte Spielzeit in Braunschweig. Zuvor hatten schon Scott Eatherton und Bazoumana Koné ihre Verträge verlängert.

"Tommy ist als Publikumsliebling für uns eine sehr wichtige Identifikationsfigur, aber vor allem einer unserer Führungsspieler, der mit einer sehr professionellen Einstellung vorangeht und enorm hart an sich arbeitet", sagte Coach Frank Menz.