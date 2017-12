Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Große Erleichterung herrschte bei Basketball-Bundesligist ALBA Berlin nach dem 100:67-Erfolg vom Samstag gegen Science City Jena. Vor allem in der zweiten Halbzeit war bei den Berlinern endlich wieder der Knoten geplatzt. "Ich bin nicht nur über den Sieg erfreut, sondern auch, weil wir wieder besser gespielt haben, was uns in den letzten Wochen nicht immer gelungen ist", freute sich Trainer Aito Garcia Reneses. "Jetzt können alle mit einem guten Gefühl ins Weihnachtsfest gehen", ergänzte Nationalspieler Joshiko Saibou.

Nach vier Pleiten aus den letzten fünf Spielen war bei ALBA zuletzt der Wurm drin. Gegen Jena fanden die Berliner aber mit zunehmender Spieldauer zu ihrem aggressiven und intensiven Spiel zurück. "Das war das Wichtigste, dass wir das wiedergefunden haben, was wir so ein bisschen verloren hatten", sagte Manager Marco Baldi. Am Ende spielten sie sich sogar in einen kleinen Rausch. "Ich glaube wir haben uns unser Selbstbewusstsein wieder erarbeitet", fand Saibou.

So ganz sorgenfrei werden die Feiertage für die ALBA-Verantwortlichen aber nicht werden. Nachdem Kapitän Niels Giffey und Spielmacher Peyton Siva wieder voll im Training sind, gibt es mit Spencer Butterfield und Bogdan Radosavljevic nun zwei neue Sorgenkinder. Radosavljevic war während der Partie gegen Jena umgeknickt und anschließend nicht wieder auf das Parkett zurückgekehrt. "Ich hoffe es ist nichts Schlimmes", sagte Baldi. Es ist für den Center bereits das dritte Mal in dieser Saison, dass ihm das passiert. Deshalb soll er nun untersucht werden.

Spencer Butterfield plagt sich schon seit Wochen mit einer Entzündung im Fuß herum. Nur wegen der Ausfälle von Siva und Giffey machte er keine Pause. Da aber nun beide wieder zurück sind, soll der 25-Jährige ein paar Tage aussetzen, um die Verletzung auszukurieren. Er wird am Mittwoch im letzten Gruppenspiel im Eurocup gegen Bilbao Basket voraussichtlich fehlen.

Auch ohne ihren Flügelspieler will ALBA die gute zweite Halbzeit gegen Jena aber gegen die Basken bestätigen. "Genauso müssen wir dort wieder auftreten", fordert Baldi. Denn theoretisch ist für die bereits für die nächste Runde qualifizierten Berliner auch noch Platz zwei in der Gruppe C möglich. Dann könnten die Berliner möglicherweise neben Bayern München vom Papier her leichtere Gegner bekommen.