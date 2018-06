Hurricanes müssen sich Monarchs knapp geschlagen geben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Kiel Baltic Hurricanes haben in der Nordgruppe der German Football League ihre fünfte Niederlage hinnehmen müssen. Mit 31:34 (13:10/10:3/0:7/8:14) verlor das Team von Headcoach Dan Disch am Samstag vor 2256 Zuschauern im Kilia-Stadion, bleibt aber Tabellenfünfter. Die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel im letzten Viertel, als der Dresdner Abwehrspieler Pascal Schrader einen Pass der Hurricanes abfangen und in die Endzone der Kieler zum 33:23 für sein Team tragen konnte. Für die Hurricanes erzielte Lenorris Footman zwei Touchdowns.