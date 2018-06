Niederlage für Huskies: Heidelberg neuer Offense-Trainer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Huskies treten in der Gruppe Nord der German Football League auf der Stelle. Die Hanseaten unterlagen am Samstag den Potsdam Royals mit 24:42 (7:14/0:14/3:7/14:7) und blieben nach acht Spieltagen punktlos Tabellenletzter. "Wir haben bis zum Schluss gut gekämpft und Potsdam einen guten Kampf geliefert, den uns viele gar nicht zugetraut hätten", sagte Headcoach Timothy Speckman und zeigte sich dennoch zufrieden. Runningback Colby Goodwyn erzielte vor 662 Zuschauern drei Touchdowns.

Zudem konnten die Huskies im Stadion Hammer Park einen alten Bekannten in der Hamburger Football-Szene als neuen Offense Coordinator präsentieren. Kirk Heidelberg übernahm bereits in der vergangenen Woche die Verantwortung für den Angriff der Hanseaten. "Für mich gibt es mit Köln und Hamburg nur zwei Städte in Deutschland, wo ich coachen würde. Hier in Hamburg ist jetzt Werner Hippler für das GFL-Team verantwortlich, und deshalb bin ich hier", sagte der Amerikaner.