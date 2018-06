Hamburg Huskies müssen sich auch Köln geschlagen geben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Huskies haben trotz ihrer bislang besten Angriffsleistung in dieser Saison in der German Football League auch ihr siebtes Spiel verloren. "In der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt, aber das Spiel dauert nun einmal zwei Hälften", sagte Headcoach Timothy Speckman nach dem 28:43 (7:14, 21:7, 0:14, 0:8) gegen die Cologne Crocodiles am Samstag vor 892 Zuschauern im Stadion Hammer Park. "Im zweiten Durchgang haben wir den Fokus verloren und uns durch viele unnötige Strafen selbst um den Erfolg gebracht. Das kannst du dir gegen Köln nicht erlauben."

Neben den Punkten verloren die Hamburger auch Quentin Williams. Der US-Amerikaner, der eigentlich Quarterback ist, agierte diesmal als Wide Receiver und kassierte zwei persönliche Strafen. Damit ist Williams, der Moritz Maack im Köln-Spiel auf der Spielmacher-Position Platz machte, am nächsten Samstag gegen die Potsdam Royals gesperrt.