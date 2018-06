Einstiegsgehalt für Grundschullehrer und Polizisten steigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgische Grundschullehrer sowie Polizisten, Vollzugsbeamte und Steuerbeamte im mittleren Dienst sollen beim Einstieg in den Job höhere Gehälter bekommen. Finanzminister Christian Görke (Linke) will den Vorschlag am Dienstag (12. Juni) dem Kabinett vorlegen, wie das Finanzministerium am Sonntag in Potsdam ankündigte. Wenn Landesregierung und Landtag dem Gesetzesentwurf zustimmen, greife die Regelung ab dem 1. Januar 2019.

Mit den höheren Gehältern soll die Attraktivität der Berufe gesteigert werden. In Brandenburg gibt es in vielen Berufszweigen einen steigenden Fachkräftebedarf. Görke betonte, dass es mit der Gesetzesänderung zudem mehr Gerechtigkeit im Grundschulbereich geben würde. Denn neben den höheren Einstiegsgehältern sollen zugleich auch die Gehälter von Lehrern steigen, die ihre Lehrbefähigung noch zu DDR-Zeiten erlangt hatten. Der Finanzminister sagte: "Darauf haben viele dieser Lehrerinnen und Lehrer lange warten müssen."

Den Mehraufwand für das Land durch die beiden Änderungen im Grundschulbereich bezifferte das Ministerium auf jährlich rund 18 Millionen Euro. Die Kosten für Anhebung der Einstiegsgehälter in den anderen Bereichen fallen demnach deutlich geringer aus - insgesamt jährlich rund drei Millionen Euro.