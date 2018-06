Aufgabe des Landesfrauenrats: Aufweichen von Rollenklischees

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - 25 Jahre nach seiner Gründung kann der Landesfrauenrat nach Meinung seiner Vorsitzenden Ulrike Bartel eine positive Bilanz vorlegen. "Das Netzwerk von Organisationen, das sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt, ist enorm gewachsen", sagte Bartel der Deutschen Presse-Agentur. Inzwischen habe der Rat 47 Mitgliedsverbände, in denen 5000 Frauen organisiert seien. Auch wenn in den vergangenen Jahren spürbare Fortschritte erreicht wurden, bleibe das Aufweichen von Rollenklischees die Hauptaufgabe des Rates. Im Vordergrund stehe dabei die Sensibilisierung für das Thema in den Bildungsstätten, von der Kita angefangen bis hin zu den Universitäten. An diesem Freitag feiert der Verband seinen Geburtstag unter anderem mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).