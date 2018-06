Dieter Pfortner neuer Chef der IHK Chemnitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die Industrie- und Handelskammer Chemnitz hat einen neuen Präsidenten. Dieter Pfortner (64) wurde am Montag in das Amt gewählt, teilte die Kammer mit. Er folgt auf Franz Voigt, der im Februar nur einen Tag nach seinem 65. Geburtstag völlig unerwartet starb. "Die Region Chemnitz ist auch in Zukunft das industrielle Herz Sachsens. Deshalb müssen wir besonders um die Akzeptanz von Gesellschaft und Politik für das gesamte produzierende Gewerbe und die industrienahen Dienstleister kämpfen", erklärte der neue Präsident. Als weitere Schwerpunkte seiner Arbeit nannte unter anderem den Fachkräftemangel und den Bürokratieabbau.

Pfortner stammt aus Reichenbach im Vogtland. Zu seinen beruflichen Stationen zählt die Geschäftsführung der Magnetto Automotive Deutschland GmbH Treuen, die er von 2002 bis 2014 innehatte. Seit 2017 ist Pfortner Geschäftsführer der P&R Health Care GmbH (Plauen).