Neue Hilfe für Hotels und Gaststätten bei Mitarbeitersuche

Mainz (dpa/lrs) - Bei der Nachwuchssuche setzt das Hotel- und Gaststättengewerbe in Rheinland-Pfalz auf ein neues Modell. Coaches sollen künftig Jugendliche beim Übergang von der Schule in die Ausbildung begleiten und ihnen dort stets als Ansprechpartner dienen. Die Branche wachse, sagte der Landespräsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Gereon Haumann, der Deutschen Presse-Agentur. In Zeiten von annähernder Vollbeschäftigung könnten Mitarbeiter bei Stellensuche und Arbeitszeiten wählerischer werden.

Daher gibt es am morgen in Mainz den Startschuss für das Projekt "Coaches für betriebliche Ausbildung" zur Fachkräftesicherung in Hotels und Gaststätten. Die Coaches sollen laut Haumann interessierte Jugendliche über Jobs in Hotels und Gaststätten informieren. "Wir haben alles von der kleinen Kneipe bis zum Luxus-Sterne-Hotel. Da geht es darum, den richtigen Jugendlichen in den richtigen Betrieb zu bringen." Abbrüche von Ausbildungen sollten möglichst vermieden werden. Langfristig gehe es auch darum, Kandidaten für Betriebsnachfolgen fit zu machen.