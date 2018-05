10 000 Beschäftigte: Lob für Integration von Flüchtlingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Rund 10 000 in Berlin lebende Flüchtlinge haben nach Angaben der Arbeitsagentur mittlerweile einen Job. Das geht aus Zahlen hervor, die Arbeitsagentur am Montag veröffentlichte. Demnach haben 10 000 Menschen aus den acht nichteuropäischen Asylherkunftsländern in Berlin eine sozialversicherungspflichtige Stelle. Seit Sommer 2015 seien damit 7000 Beschäftigte hinzugekommen. 28 000 weitere Flüchtlinge gebe es zur Zeit in Berlin, die für den Arbeitsmarkt in Frage kämen.

"Es ist ein bemerkenswerter Erfolg, dass so viele Geflüchtete in dieser recht kurzen Zeit eine Arbeit aufgenommen haben", erklärte Bernd Becking, Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur. Das zeige, dass viele Geflüchtete hochmotiviert seien und sich hier mit eigener Arbeit ein neues Leben aufbauen wollen.

Der Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Alexander Schirp, erklärte: "10 000 Geflüchtete in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung können nur ein Anfang sein." Für die Zukunft sei es Ziel der Verbände, möglichst viele junge Menschen mit einer Bleibe-Perspektive für eine duale Ausbildung fit zu machen.