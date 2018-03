Freiwilligendienst in Kitas nimmt zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Immer mehr Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein leisten ihren Freiwilligendienst in Kitas. Die Zahl derer, die ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst in einer Kindertageseinrichtung absolvieren, sei von März 2016 bis März 2017 um rund zehn Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Nord am Dienstag mit. Insgesamt seien in Hamburg knapp 500 und in Schleswig-Holstein mehr als 550 Freiwilligendienstleistende in Kitas beschäftigt. Der Anstieg in Schleswig-Holstein wird damit begründet, dass die Zahl der Freiwilligendienstler generell gestiegen sei.