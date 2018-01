Kaum Probleme mit großen Männergruppen zu Silvester

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - In der Silvesternacht hat es in Nordrhein-Westfalen nach Angaben der Polizei kaum Probleme mit großen Gruppen junger Männer gegeben. In Düsseldorf reagierte die Polizei zwar kurzfristig mit dem Einsatz weiterer Beamter, als Hunderte Personen mit "offensichtlichem Migrationshintergrund" am Bahnhof ankamen und sich auf den Weg in die Altstadt machten. Zu Straftaten sei es aber nicht gekommen. Nach den Erfahrungen der vergangenen beiden Jahreswechsel hatte die Polizei einen starken Fokus auf solche Gruppen junger Männer gelegt. Beim Jahreswechsel 2015/16 waren am Kölner Hauptbahnhof viele Frauen sexuell bedrängt und beraubt worden. Die Vorkommnisse machten weltweit Schlagzeilen.

In ganz NRW seien in der Silvesternacht 16 Straftaten angezeigt worden, die aus Gruppen von mindestens drei Personen heraus verübt wurden, wie das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste am Montag mitteilte. Im vergangenen Jahr gab es noch 38 solcher Delikte. Insgesamt habe die Polizei in NRW 41 (Vorjahr: 25) Anzeigen wegen Sexualdelikten aufgenommen - dabei werden aber auch Beleidigungen auf sexueller Basis mitgerechnet.

Die Düsseldorfer Polizei hatte kurzfristig eine weitere Hundertschaft angefordert, als gegen 23.00 Uhr eine Gruppe aus 900 Personen mit Migrationshintergrund am Hauptbahnhof ankam. Die Beamten hätten die Gruppe aufmerksam beobachtet, hätten aber nicht eingreifen müssen, teilte die Düsseldorfer Polizei mit. In Köln achtete die Polizei in dieser Silvesternacht rund um den Hauptbahnhof und den Domplatz konsequent darauf, dass sich keine großen Gruppen von mehreren hundert Menschen bilden.