25 Polizisten in NRW in der Silvesternacht verletzt

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - Beim Einsatz in der Silvesternacht sind in Nordrhein-Westfalen 25 Polizisten verletzt worden. Allerdings habe keiner von ihnen stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen, teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste am Montag mit. So waren unter anderem in Oberhausen zwei Polizisten mit einer Silvesterrakete beschossen worden, als sie an einem Tatort eintrafen. Beide hätten ein Knalltrauma erlitten, der mutmaßliche Täter wurde in Gewahrsam genommen. In Köln wurde eine Polizeibeamtin am Auge verletzt, als ein Böller in Höhe ihres Kopfes explodierte. In der Silvesternacht vor einem Jahr waren noch 33 Beamte verletzt worden.

Insgesamt hätten die Polizisten zwar kaum größere Einsätze gehabt, dafür aber viel Arbeit mit kleineren. 4300 Mal wurde die Polizei in Nordrhein-Westfalen bis zum Neujahrsmorgen alarmiert, 500 Mal häufiger als beim vergangenen Jahreswechsel. Meist ging es um einfache Körperverletzung (465 Fälle), gefährliche Körperverletzung (172 Fälle) oder Sachbeschädigung (363 Fälle). 41 Anzeigen wurden wegen Sexualdelikten aufgenommen - dabei werden auch Beleidigungen auf sexueller Basis mitgerechnet.

31 Personen wurden festgenommen, 290 in Gewahrsam genommen. Insgesamt waren rund 5700 Polizisten im Einsatz.