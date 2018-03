Zweiter Landkreis beginnt mit Breitband-Ausbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Siggelkow (dpa/mv) - Im Landkreis Ludwigslust-Parchim beginnt am Montag (9.00 Uhr) der von Bund und Land geförderte Breitband-Ausbau. Die Wemacom Breitband GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen des Energieversorgers Wemag und der Stadtwerke Schwerin GmbH, vollzieht in der Gemeinde Siggelkow den ersten Spatenstich im Beisein von Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD). Ludwigslust-Parchim ist der zweite Landkreis nach Vorpommern-Rügen, in dem der millionenteure Ausbau der Infrastruktur für schnelles Internet beginnt.

Insgesamt sollen nach früheren Angaben von Pegel in den kommenden Jahren mehr als 832 Millionen Euro Bundesmittel für den Breitbandausbau nach Mecklenburg-Vorpommern fließen, ergänzt um eine knappe halbe Milliarde Euro Landesmittel. Alle 93 im Land gebildeten Projektgebiete seien bewilligt worden. Vor einem Jahr hatten für das erste Projekt im Nordosten in Neddesitz auf der Insel Rügen die Bauarbeiten begonnen.