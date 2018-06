SPD: Internet an den meisten Schulen zu langsam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Das Internet ist an den meisten bayerischen Schulen nach Meinung der SPD viel zu langsam. Fast drei Viertel der Schulen verfügten über keine ausreichende Bandbreite für einen Unterricht in digitalen Klassenzimmern, teilte die SPD-Landtagsfraktion am Dienstag in München mit. Sie berief sich auf eine Antwort des Kultusministeriums auf eine SPD-Anfrage. Die Schulen müssten mit Internetgeschwindigkeiten von höchstens 16 Megabit pro Sekunde auskommen.

In einem Positionspapier des Bildungsministeriums heißt es dagegen, dass die Internetbandbreite zur effektiven Nutzung von Schülergeräten im Unterricht idealerweise mindestens 100 Megabit betragen soll.

"Den Schülerinnen und Schülern muss digitale Souveränität vermittelt werden; sie müssen digitale Geräte bedienen, verstehen und sinnvoll einsetzen können", erklärte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Margit Wild. "Und die Voraussetzung dafür ist das schnelle Internet an der Schule."