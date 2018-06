Verkehrsministerium startet Facebookpräsenz mit A20-Film

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Mit einem Erklärfilm zur Reparatur der bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) abgesackten Autobahn 20 hat das Verkehrsministerium seine neue Facebookpräsenz gestartet. Mit dem Eintritt in die sozialen Medien solle die Arbeit des Hauses transparenter und das Ministerium nahbarer werden, sagte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD). "Wir hoffen aber auch, über die Kommentare und Likes der Besucherinnen und Besucher unserer Seite mehr darüber zu erfahren, was diese von unserer Arbeit erwarten, halten - und ja, auch, was ihnen vielleicht nicht gefällt." Konstruktive Kritik solle beflügeln, sagte Pegel.

Der Film über die A20-Baustelle erklärt, wie zunächst der zerstörte Damm abgetragen und durch eine Behelfsbrücke ersetzt werden soll, bis der Brückenneubau fertiggestellt ist.