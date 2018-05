Wandergesellen ziehen durch Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Noch immer gehen junge Männer und Frauen in Sachsen-Anhalt auf die Walz. Zwar habe die Zahl der Wandergesellen in den vergangenen Jahren abgenommen, sagte Holger Tintemannn von den rechtschaffenen fremden Zimmerer- und Schieferdeckergesellen in Halle. Das hänge aber vor allem mit sinkenden Ausbildungszahlen zusammen. Die Vereinigung, die für das Bauhauptgewerbe zuständig ist, schicke jährlich in ganz Deutschland zwischen 20 und 30 Gesellen auf die Walz. Auch bei der Handwerkskammer in Magdeburg kommen jedes Jahr Gesellen unter. 2017 waren es 27, 2016 14, teilte eine Sprecherin mit. Besonders häufig seien Berufe wie Tischler oder Maurer vertreten. Vereinzelt kämen aber auch Bäcker, Schneider oder Gärtner.