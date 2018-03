Steigende Umsätze im Handwerk 2017

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamenz (dpa/sn) - Die Umsätze im sächsischen Handwerk sind 2017 das fünfte Jahr in Folge gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen lagen sie um 3,2 Prozent über dem Vorjahresergebnis, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mitteilte. Danach wurde in allen Gewerben ein Plus gegenüber 2016 erreicht, wobei mit 4,8 Prozent das Handwerk für den gewerblichen Bedarf den höchsten Zuwachs verzeichnete. Dort erwirtschafteten die Landmaschinenmechaniker den Angaben nach sogar einen um 10,5 Prozent höheren Umsatz. Die Zahl der Beschäftigten indes blieb mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent nahezu konstant und stieg nur im Gesundheitsgewerbe an.