Handwerkskammer Ostthüringen: Beratungswoche für Jugendliche

Gera (dpa/th) - Zum ersten Mal bietet die Handwerkskammer für Ostthüringen eine Beratungs- und Aktionswoche für Jugendliche an. Ab 25. Juni und damit kurz vor Schuljahresschluss solle ihnen die Möglichkeit gegeben werden, sich über die vielfältigen Berufe und Ausbildungschancen im Handwerk zu informieren, teilte die Kammer am Montag in Gera mit. Unter anderem werden Schnupperkurse in den drei Bildungsstätten der Handwerkskammer in Gera, Rudolstadt und Zeulenroda angeboten.

"Es ist sozusagen der Endspurt, um für die jetzigen Schulabgänger, die noch keine Lehrstelle haben, eine Hilfestellung zu bieten", erläuterte Katja König, Referatsleiterin Berufsausbildung in der Handwerkskammer.

Neben der Beratung direkt bei der Handwerkskammer können sich Interessenten auch an die telefonische Ausbildungshotline wenden oder über E-Mail, die Facebookseite der Kammer sowie über WhatsApp Kontakt zu den Beratern der Handwerkskammer aufnehmen. Für die Schnupperkurse in den Bildungsstätten sei eine Voranmeldung notwendig.

Derzeit verzeichnet die Lehrstellenbörse der Handwerkskammer rund 250 freie Lehrstellen in 46 verschiedenen Handwerksberufen für das kommende Ausbildungsjahr und rund 80 Angebote für Betriebspraktika in Handwerksunternehmen in ganz Ostthüringen. Die Lehrstellenbörse ist auf der Internetseite der Handwerkskammer zu finden.