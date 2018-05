Wohnungswirtschaft investiert wieder in Neubauprojekte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Thüringens Wohnungswirtschaft reagiert auf den angespannten Wohnungsmarkt in einigen Städten mit Millioneninvestitionen. "Im vergangenen Jahr sind 70 bis 80 Millionen Euro in den Neubau geflossen", sagte der Direktor des Verbandes der Thüringer Wohnungswirtschaft, Frank Emrich, am Mittwoch am Rande eines Verbandstages in Suhl. Insgesamt seien von den kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen, die im Verband organisiert sind, 400 Millionen Euro investiert worden.

Das Gros des Geldes sei in Instandhaltung und Modernisierung geflossen. Zu schaffen mache der Wohnungswirtschaft derzeit die Kostensteigerung für Bauleistungen. Bei dem Verbandstag ging es auch um das Wohnen in ländlichen Gebieten. Die Unternehmen forderten die Politik erneut auf, für eine intakte Infrastruktur auch in dünner besiedelten Regionen Thüringens zu sorgen. Dazu gehören schnelles Internet, Angebote in Medizin und Bildung sowie ein funktionierender Nahverkehr.