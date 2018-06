Zuschüsse zum Barriereabbau künftig auch für Mietwohnungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Wer in seiner Mietwohnung Schwellen oder andere Barrieren beseitigen will, kann dafür künftig Zuschüsse vom Land bekommen. Auch Vermieter können mit Geld vom Land Wohnungen barriereärmer machen. Die Landesregierung hat am Dienstag eine Förderrichtlinie entsprechend erweitert, wie eine Sprecherin von Bauminister Christian Pegel (SPD) mitteilte.

Gefördert wird demnach ein breites Spektrum an Umbaumaßnahmen - vom Verbreitern von Türöffnungen und dem Entfernen von Schwellen über das Vergrößern von Bewegungsflächen und dem Einbau rutschhemmender Bodenbeläge bis hin zum barrierefreien Bad. Mieter müssten allerdings die Zustimmung des Vermieters einholen, hieß es. Die Wohnungen müssten in einem zentralen Ort liegen, also einem Grund-, Mittel- oder Oberzentrum liegen. Bisher waren den Angaben zufolge Zuschüsse zum Abbau von Barrieren in Wohnungen nur für Eigentümer, etwa von Einfamilienhäusern, möglich.

Die Landesregierung habe das Programm um jeweils fünf Millionen Euro in den Jahren 2018 und 2019 aufgestockt. Bisher hätten jährlich vier Millionen Euro bereitgestanden.