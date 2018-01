Ein Landrat und zwei Bürgermeister werden gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Homburg/Königstein (dpa/lhe) - Über einen Landrat und zwei Bürgermeister in größeren Städten stimmen heute Tausende Hessen ab. Im Hochtaunuskreis bewirbt sich der amtierende Landrat Ulrich Krebs (CDU) um eine dritte Amtszeit. Als Alternativen bieten sich den rund 178 000 Wahlberechtigten Ellen Enslin von den Grünen und Holger Grupe von der FDP an. Bei der vorigen Landratswahl 2012 lag die Beteiligung bei 26,2 Prozent, wie der Kreis mitteilte. Bekommt keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen, kommt es am 18. Februar zu einer Stichwahl.

In Königstein im Taunus bewerben sich vier Kandidaten um den Platz im Rathaus: Amtsinhaber Leonhard Helm tritt als Parteiloser an, wird aber von der CDU unterstützt. Ihn ersetzen wollen der parteilose Kandidat Winfried Gann, der Freidemokrat Ascan Iredi (FDP) sowie die Kandidatin der Aktionsgemeinschaft Lebenswertes Königstein, Nadja Majchrzak (ALK). 12 412 Königsteiner dürfen am Sonntag abstimmen, bei der Wahl 2012 lag die Beteiligung bei 35,4 Prozent. Erreicht keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen, kommt es am 18. Februar zu einer Stichwahl.

Im nordhessischen Fritzlar kommt es zum Duell zwischen dem 58 Jahre alten Amtsinhaber Hartmut Spogat (CDU) und seinem ein Jahr älteren Herausforderer Gert Rohde von den Freien Wählern Fritzlar. Spogat hatte 2012 die Bürgermeisterwahl in der Dom- und Kaiserstadt mit 53,9 Prozent gewonnen. Rohde wird auch von SPD und Grünen unterstützt. Fritzlar hat knapp 15 000 Einwohner.