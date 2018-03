Verfassungsgerichtshof berät über AfD-Antrag gegen Wahlalter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Der Thüringer Verfassungsgerichtshof berät seit Mittwochmorgen über einen Eilantrag der AfD gegen die vom Landtag beschlossene Herabsetzung des Wahlalters bei Kommunalwahlen von 18 auf 16 Jahre. Ob darüber auch am Mittwoch schon entschieden werde, sei noch unklar, sagte ein Gerichtssprecher auf Anfrage. Die AfD hatte den Eilantrag Anfang März gestellt, weil sie die Rechtmäßigkeit des Wahlalters von 16 Jahren anzweifelt. Die eigentliche Verfassungsbeschwerde gegen die Neuregelung, die sie schon 2017 eingereicht hat, ist bisher nicht entschieden. Am 15. April werden in Thüringen Landräte, Oberbürgermeister und hauptamtliche Bürgermeister neu gewählt.