AfD-Antrag gegen Wahlalter: Noch keine Gerichtsentscheidung

Weimar (dpa/th) - Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat am Mittwoch noch nicht über einen Eilantrag der AfD gegen ein gesenktes Wahlalter bei Kommunalwahlen entschieden. Dies werde nun voraussichtlich am kommenden Dienstag geschehen, sagte ein Gerichtssprecher. Der AfD-Antrag richtet sich gegen die vom Landtag beschlossene Herabsetzung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre. Die Landtagsfraktion hatte dagegen bereits im vergangenen Jahr eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, die bisher nicht entschieden ist. Die Neuregelung würde erstmals bei den Wahlen der Landräte, Oberbürgermeister und hauptamtlichen Bürgermeister am 15. April gelten.