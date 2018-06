Polizei erwartet keine Störungen zur Türkei-Wahl in Mainz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Zur Präsidenten- und Parlamentswahl am 24. Juni in der Türkei können zehntausende Türken aus dem Einzugsgebiet Mainz ihre Stimme abgeben. Von diesem Donnerstag an bis zum 19. Juni ist das Generalkonsulat Mainz als einziges Wahllokal in Rheinland-Pfalz und dem Saarland geöffnet.

Wie im letzten Jahr wird die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Konsulat Sicherheitsmaßnahmen treffen. Randalierer oder Demos erwarte sie nicht. "Bei der letzten Wahl gab es keine Störungen", sagte ein Sprecher. Auch in der Zeit, wenn keine Wahl ansteht, bewacht die Polizei das Konsulat aus Sicherheitsgründen. Eine große Verstärkung von Kräften sei nicht vorgesehen, sagte er.

Eine Besonderheit bei dieser Wahl ist, dass jeder Türke im Ausland seine Stimme in jedem beliebigen Land abgeben darf. "Menschen aus Trier können dann auch nach Luxemburg fahren", sagte eine Sprecherin des Generalkonsulats. Das mache es schwer, genaue Angaben zu den erwarteten Wählern in Mainz zu geben.

Bei langen Warteschlangen an den Wahltagen gebe es Zelte und Toiletten. Zudem könnte die Stadt Mainz bei großem Andrang Verkehrsmaßnahmen treffen und Straßen in Einbahnstraßen umwandeln.

Allgemein erwartet das Generalkonsulat keine großen Unterschiede zum Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr. "Beim letzten Mal lag die Wahlbeteiligung bei 40 Prozent", sagte einer Sprecherin des Generalkonsulats am Dienstag. Der Polizei Mainz sind knapp 57 000 wahlberechtigte Türken bekannt. "Wir rechnen mit etwa 30 000 Wählern", sagte ein Sprecher. Die meisten türkischen Wähler in Deutschland gibt es im Einzugsbereich des Generalkonsulats Stuttgart (147 000), gefolgt von Frankfurt (143 000) und Berlin (139 000).