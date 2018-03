NPD-Landeschef nicht als Landratsbewerber zugelassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heiligenstadt (dpa/th) - Der stellvertretende Bundesvorsitzende der rechtsextremen NPD, Thorsten Heise, ist vom Wahlausschuss des Eichsfeldkreises von der Kandidatur als Landrat bei den Kommunalwahlen am 15. April ausgeschlossen worden. Grund seien Zweifel an Heises Verfassungstreue, sagte der stellvertretende Kreiswahlleiter Manfred Pingel am Mittwoch. Der Beschluss sei am Dienstag einstimmig gefallen. Zeitungen der Funke-Mediengruppe hatten am Mittwoch über den Ausschluss berichtet.

Die NPD, deren Landesvorsitzender Heise ist, kündigte Widerspruch an. Kreiswahlausschüsse entscheiden über die Wählbarkeit der von den Parteien für die Landrats- und Bürgermeisterwahlen vorgeschlagenen Kandidaten.