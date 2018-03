Umfrage: Waffenamnestie vor allem in Ludwigshafen genutzt

19. März 2018 08:38 Waffen - Ludwigshafen am Rhein

Mainz (dpa/lrs) - Dank der Waffenamnestie können Bürger illegale Waffen wie Schrotflinten, halbautomatische Pistolen oder Luftgewehre noch bis zum Sommer straffrei loswerden. In Rheinland-Pfalz fällt die Resonanz in den Städten bislang sehr unterschiedlich aus, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Vor allem in Ludwigshafen nutzten bisher die Bürger die Regelung. Dort wurden laut einem Stadtsprecher bis zum 1. März insgesamt 60 Waffen abgegeben. In Mainz waren es hingegen nur sechs Schusswaffen, in Koblenz nutzte bis zum Stichtag niemand die Amnestie.

Die Regelung ist auf ein Jahr begrenzt und gilt noch bis zum 1. Juli. Solange können unerlaubte Waffen etwa bei Polizeidienststellen, Stadt- und Kreisverwaltungen abgegeben werden. Hintergrund der Amnestie ist eine Änderung des Waffengesetzes, die im Juli vergangenen Jahres in Kraft getreten ist.