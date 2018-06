Bundeswehr präsentiert sich in Dresden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/Oldenburg (dpa/sn) - Zum Tag der Bundeswehr präsentieren sich die Streitkräfte heute an 16 Standorten in Deutschland hautnah, darunter in Dresden. Dort sind unter anderem die Spezialkräfte live zu erleben.

In Erfurt wird Militärtechnik auf dem Domplatz vorgestellt, in Bonn tritt das Musikkorps auf dem Marktplatz auf. In Mannheim wiederum bestreiten ABC-Abwehrspezialisten und Fallschirmjäger das Programm. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) besucht die Henning-von-Tresckow-Kaserne in Oldenburg. Dort gibt es auch Vorführungen mit dem Kampfpanzer Leopard 2. Friedensinitiativen haben Mahnwachen und andere Aktionen angekündigt.

Den Tag der Bundeswehr gibt es seit 2015. Im vergangenen Jahr kamen rund 270 000 Besucher zu den Veranstaltungen.