Bundeswehr feiert 60 Jahre Führungsakademie in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) - Die Führungsakademie (FüAk) der Bundeswehr hat am Samstag das 60-jährige Jubiläum des Standortes in Hamburg gefeiert. Etwa 2600 Besucher verschafften sich am Tag der Bundeswehr in der Clausewitz Kaserne Einblicke in Arbeit und Aufgabenbereiche der Akademie und der Teilstreitkräfte. Seit 60 Jahren werden in den Elbvororten Stabsoffiziere, Generale und Admirale ausgebildet. Die FüAk ist die zentrale Ausbildungsstätte für das militärische Spitzenpersonal nicht nur in Deutschland. Auch hohe Offiziere der Streitkräfte vieler anderer Nationen werden dort geschult.

Seit einem Monat hat Brigadegeneral Oliver Kohl das Kommando über die FüAk von Konteradmiral Carsten Stawitzki übernommen, der ins Verteidigungsministerium gewechselt ist. Hamburg ist einer von insgesamt 16 Standorten, an denen sich die Truppe von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) an ihrem vierten Tag der Bundeswehr präsentiert.