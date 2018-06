Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gardelegen (dpa/sa) - Rund 2000 Soldaten haben in der Bundeswehr-Übungsstadt Schnöggersburg für einen Nato-Einsatz trainiert. Das Panzerlehrbataillon aus Munster habe die nötige Zertifizierung erhalten, sagte ein Sprecher des Heeres am Dienstag auf dem Übungsplatz in der Colbitz-Letzlinger Heide. Deutschland übernimmt 2019 die Führung der sogenannten Speerspitze der Nato. Die schnelle Eingreiftruppe soll innerhalb von 48 bis 72 Stunden an jeden Ort verlegbar sein, wo sie benötigt wird. Sie war 2014 gegründet worden, um der russischen Aggression auf der Krim zu begegnen. Im Herbst findet für die deutschen Soldaten eine abschließende Übung in Norwegen statt. Insgesamt sollen 5000 deutsche Soldaten zu der Eingreiftruppe gehören.