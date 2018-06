Lutz Thieme neuer Präsident des Landessportbundes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bingen (dpa/lrs) - Lutz Thieme ist der neue Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz (LSB). Die 213 Delegierten wählten den Wachtberger Sportwissenschaftler am Samstag auf der Mitgliederversammlung in Bingen zum Nachfolger von Karin Augustin. Die Mainzerin, die zur Ehrenpräsidentin ernannt wurde, hatte nach zehnjähriger Amtszeit nicht mehr kandidiert. Thieme erhielt in Anwesenheit des DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann alle Stimmen der Mitglieder.

Thieme nannte sechs Ziele, die er mit seinem Präsidium verfolgen wolle. Dazu gehören die gesellschaftliche Akzeptanz von Leistungssportförderung und die Begünstigung des Zugangs von Kindern und Jugendlichen zum Sportverein. Hauptkriterium aber werde es immer sein, die Vereine konkret zu stärken. "Es hat überhaupt keinen Zweck, dass wir irgendetwas tun, was nicht unmittelbar an der Basis ankommt", sagte er.

Hörmann hatte sich zuvor bei der scheidenden Präsidentin für die sehr gute Zusammenarbeit bedankt und sie als Impulsgeberin gelobt, die mit Fairness, Erfahrung, Souveränität und viel Loyalität wertvoll zum Gesamtgebilde Deutschlands beigetragen habe.

Als Nachfolgerin von Schatzmeister Ulrich Kroeker wurde Karin Backhaus zur Vizepräsidentin für Finanzen gewählt. Ulrich Becker tritt das Amt des Vizepräsidenten für Bildung an und löst die aus beruflichen Gründen zurückgetretene Petra Regelin ab. Im Amt bestätigt wurden auch die Vizepräsidenten Claudia Altwasser (Gesellschaftspolitik), Jochen Borchert (Leistungssport), Dieter Krieger (Sportentwicklung) und Walter Desch (Kommunikation).

Im Rahmen der Veranstaltung versicherte Innenminister Roger Lewentz, dass die Förderung des Landes auf dem bisherigen Niveau beibehalten werde. Das Land Rheinland-Pfalz stellt demnach jährlich zwischen 40 und 60 Millionen Euro zur Verfügung.