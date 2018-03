Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der designierte Bundesinnenminister Horst Seehofer hat einen "Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen" angekündigt. Dafür werde er sich sofort nach der Amtsübernahme mit allen Mitarbeitern und den nachgeordneten Behörden zusammensetzen, sagte er der "Bild am Sonntag". Die Zahl der Rückführungen müsse deutlich erhöht werden. Besonders bei Straftätern und Gefährdern unter den Asylbewerbern müsse man härter durchgreifen. In der neuen Bundesregierung, die am Mittwoch vereidigt werden soll, will der CSU-Chef nach eigenen Worten für Tempo sorgen.