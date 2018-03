Schwesig glaubt an Zukunft des Schiffbaus: Appell an Bund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wismar (dpa/mv) - Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich nach einem Werftbesuch in Wismar zuversichtlich geäußert, dass mit dem Engagement der malaysischen Genting-Gruppe der Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern wieder eine gesicherte Zukunft hat. "Wer hier ein riesiges Kreuzfahrtschiff bauen lässt und weitere in Planung hat, der legt die Sache langfristig an", sagte die Regierungschefin am Donnerstag in Wismar. Dort hatte es erst Anfang März den symbolischen Start für den Bau eines 342 Meter langen Kreuzfahrtschiffs für 5000 Passagiere gegeben, das von 2021 an in Asien zum Einsatz kommen soll.

"Die Gespräche heute haben mir noch einmal deutlich gemacht, welches Potenzial im asiatischen Markt steckt. Sehr gut, wenn unsere Werften davon profitieren. Der Schiffbau ist und bleibt eine wichtige Säule unserer Wirtschaft und er bietet gute Arbeit mit guten Löhnen für die Menschen hier", betonte Schwesig. Nach schweren Zeiten mit Werftenkrisen und Arbeitsplatzabbau bestehe nun wieder Grund zu Zuversicht.

Die Genting-Gruppe hatte die drei Werften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund vor zwei Jahren für 240 Millionen Euro übernommen und zunächst kleinere Flusskreuzfahrtschiffe bauen lassen. Das vierte und letzte dieser Serie liegt derzeit am Ausrüstungskai und soll im April ausgeliefert werden. "Als Training für den Bau der großen Schiffe war das gut. Außerdem hatten wir so Zeit, die Technologien zu entwickeln, die Werften anzupassen und das Personal schrittweise aufzubauen", sagte Werftenvorstand Jarmo Laakso. Derzeit liefen in den Hallen in Wismar und Rostock weitere Vorarbeiten für den Bau der Kreuzfahrtschiffs der "Global Class".

Schwesig sicherte für die Finanzierung der 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro teuren Ozeanriesen Unterstützung des Landes zu, machte aber deutlich, dass sie auch den Bund bei der Gewährung von Bürgschaften in der Pflicht sieht. "Ich erwarte, dass die neue Bundesregierung und der neue Bundeswirtschaftsminister zu den bisherigen Zusagen stehen", sagte die Schweriner Regierungschefin.

Unmittelbar vor der Bundestagswahl im September 2017 hatte die damalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) zugesichert, dass sich der Bund weiter an Schiffbau-Bürgschaften beteiligen wird. Das Ziel, noch vor der Wahl eine Einigung zu erzielen, wurde aber verfehlt. Bund und Land hatten auch für die früheren P+S-Werften in Stralsund und Wolgast gebürgt und nach der P+S-Pleite hohe dreistellige Millionensummen abschreiben müssen. Deshalb hatte das Land mit einer Gesetzesänderung seinen Bürgschaftsrahmen für Werften auf insgesamt 400 Millionen Euro begrenzt.