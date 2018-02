Südwest-CDU berät über Neuauflage der großen Koalition

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Südwest-CDU ist am Donnerstag in Stuttgart zusammengekommen, um ihre Haltung zu einer Neuauflage der großen Koalition im Bund zu beraten. Dazu trafen sich die CDU-Kreischefs, die CDU-Abgeordneten, die CDU-Landesführung und die Delegierten aus Baden-Württemberg, die zum Bundesparteitag fahren. Es wird erwartet, dass sich die Südwest-CDU für ein Regierungsbündnis aus Union und SPD ausspricht. Landeschef Thomas Strobl, der CDU-Bundesvize ist, war an den Koalitionsverhandlungen mit der SPD beteiligt.

Der Bundesparteitag ist an diesem Montag in Berlin. Dort will die CDU den Weg für eine große Koalition freimachen. Die CDU Baden-Württemberg stellt 154 Delegierte.